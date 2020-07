Alle ore 17:15 all’Allianz Stadium andrà in scena il derby di Torino tra la Juventus di Maurizio Sarri e i granata, che si trovano a +6 sulla zona retrocessione. La squadra di Moreno Longo scenderà in campo con tanti cambi rispetto alla sfida precedente in quanto non ci saranno Nkoulou, Ansaldi, Rincon e Zaza. I bianconeri, con il classico 4-3-3 sarriano, cercheranno di mantenere le distanze dalla Lazio di Simone Inzaghi che affronterà questa sera il Milan all’Olimpico senza Immobile e Caicedo. Di seguito le formazioni ufficiali del derby:

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Lukic, Meitè, Ola Aina; Verdi, Belotti, Berenguer.