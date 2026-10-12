 Vai al contenuto
Lunedì 12 Ottobre 2026 Ultima notizia alle 09:27
MondoNapoliTESTATA GIORNALISTICA
PUBBLICITÀ
PARTNER
Fonte: Il Mattino

McTominay valuta il rinnovo, trattative in corso con il Napoli

Il Napoli e McTominay trattano il rinnovo: dialogo aperto, posizioni più vicine ma futuro legato alle uscite di altri big. Tutti i dettagli sulle trattative.

di · 1 min
Scott McTominay, centrocampista del Napoli, nel contesto delle trattative per il rinnovo del contratto
fonte foto: Ssc Napoli
PUBBLICITÀ
IN BREVE
  • Il contratto di McTominay con il Napoli scade nel 2028
  • Le richieste per il rinnovo e la proposta della società sono ora più vicine
  • Il futuro dello scozzese dipende anche dalle eventuali cessioni di altri centrocampisti
  • Il Mattino definisce McTominay leader e figura centrale nel progetto azzurro
Aggiungi MondoNapoli alle fonti preferite di Google

Scott McTominay è tornato protagonista con una mezz’ora in campo contro il Frosinone e si prepara al graduale rientro da titolare, ma intanto, come riporta Il Mattino, resta aperto il dialogo con il Napoli per il possibile rinnovo del contratto in scadenza nel 2028.

Il quotidiano riferisce che "le trattative non si sono mai fermate" e che, se in passato domanda e richiesta erano molto distanti, oggi le posizioni tra giocatore e club "si sono avvicinate". Il futuro dello scozzese, però, potrebbe essere influenzato dalle eventuali cessioni di centrocampisti come Anguissa, Lobotka e De Bruyne. Gli ingaggi più pesanti restano un parametro fondamentale nella strategia di mercato dei partenopei.

Rientro in campo e leadership in azzurro

Il Mattino sottolinea come su McTominay non si voglia accelerare né rallentare il percorso: sarà il riscontro delle sensazioni in allenamento e durante le prossime gare a determinare i tempi della sua piena titolarità, che potrebbe arrivare nella partita con il Venezia. In ogni caso, il rientro dello scozzese – descritto come "leader e Re" dagli stessi tifosi che lo hanno accolto calorosamente al Maradona – è stato fondamentale anche dal punto di vista del gruppo.

Il centrocampista, rimasto ai box per un mese, ha subito dato segnali positivi alla prima apparizione: contro il Frosinone ha avuto almeno tre occasioni per mettersi in mostra.

PUBBLICITÀ
Redazione MN Notizie, mercato e rassegna stampa sul Napoli, ogni giorno. Tutti gli articoli
Non perdere una notizia sul NapoliScegli MondoNapoli come fonte preferita: su Google vedrai più spesso le nostre notizie tra le Notizie principali.Fonte preferita su Google

Leggi anche