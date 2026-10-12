Scott McTominay è tornato protagonista con una mezz’ora in campo contro il Frosinone e si prepara al graduale rientro da titolare, ma intanto, come riporta Il Mattino, resta aperto il dialogo con il Napoli per il possibile rinnovo del contratto in scadenza nel 2028.

Il quotidiano riferisce che "le trattative non si sono mai fermate" e che, se in passato domanda e richiesta erano molto distanti, oggi le posizioni tra giocatore e club "si sono avvicinate". Il futuro dello scozzese, però, potrebbe essere influenzato dalle eventuali cessioni di centrocampisti come Anguissa, Lobotka e De Bruyne. Gli ingaggi più pesanti restano un parametro fondamentale nella strategia di mercato dei partenopei.

Rientro in campo e leadership in azzurro

Il Mattino sottolinea come su McTominay non si voglia accelerare né rallentare il percorso: sarà il riscontro delle sensazioni in allenamento e durante le prossime gare a determinare i tempi della sua piena titolarità, che potrebbe arrivare nella partita con il Venezia. In ogni caso, il rientro dello scozzese – descritto come "leader e Re" dagli stessi tifosi che lo hanno accolto calorosamente al Maradona – è stato fondamentale anche dal punto di vista del gruppo.

Il centrocampista, rimasto ai box per un mese, ha subito dato segnali positivi alla prima apparizione: contro il Frosinone ha avuto almeno tre occasioni per mettersi in mostra.