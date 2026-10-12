Frank Anguissa non sarà a disposizione del Napoli per la trasferta di Champions League contro il Villarreal di domani. Il centrocampista azzurro ha svolto una breve attivazione con i compagni a Castel Volturno per poi continuare l’allenamento in modo personalizzato insieme a alcuni elementi della Primavera, come riporta il giornalista di Radio Marte Pasquale Tina.

"La notizia è che Frank Anguissa non partirà con la squadra: non ci sarà e proseguirà il programma individuale. Stamattina ha fatto qualche scatto con i compagni, poi non ha partecipato al torello e ha continuato a lavorare con i ragazzi della Primavera", ha spiegato Tina. La scelta è stata presa dallo staff tecnico del Napoli per non rischiare il giocatore, permettendogli di ritrovare gradualmente ritmo e condizione senza esporlo a intensità troppo elevate.

L’assenza di Anguissa rappresenta un’ulteriore defezione per la mediana azzurra in un momento delicato della stagione, ma lo staff punta a riaverlo in gruppo già per il prossimo impegno di Serie A contro il Venezia, in programma sabato 17 ottobre. Le sue condizioni saranno comunque valutate giorno per giorno in base alle risposte agli allenamenti individuali.

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Restano ancora assenti anche Alisson Santos, Vergara, Favasuli, Olivera e Buongiorno, mentre durante la seduta odierna a Castel Volturno erano presenti il direttore sportivo Giovanni Manna e il vice Antonio Sinicropi. Massimiliano Allegri si è soffermato a parlare con entrambi durante il riscaldamento iniziale della squadra, come già emerso nelle cronache da Castel Volturno.

Aggiornamento del 12 ottobre, ore 12:53: Il nuovo aggiornamento precisa che Anguissa non partirà per Villarreal e punta al rientro contro il Venezia.