Dopo oltre un mese di assenza per l’intervento a Manchester, Scott McTominay ha ritrovato il campo nella sfida contro il Frosinone, giocando circa mezz’ora per riprendere confidenza con il ritmo gara. Il centrocampista scozzese, come sottolinea Il Mattino, ha seguito il programma di recupero stabilito da Massimiliano Allegri.
Allegri valuta come gestire il rientro di McTominay in vista della trasferta di Champions League contro il Villarreal. Sempre secondo Il Mattino, Massimiliano Allegri dovrà valutare attentamente le risposte fisiche del giocatore nei prossimi allenamenti: una partenza dalla panchina resta un’ipotesi concreta per non forzare i tempi di recupero e aumentare progressivamente il minutaggio.
Solo le prossime sedute determineranno se McTominay potrà essere da subito titolare o se il suo reinserimento avverrà in modo più graduale. Scott McTominay ha ottenuto l’idoneità sportiva: subito in gruppo con il Napoli