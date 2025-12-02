FOTO – Gilmour manda un messaggio ai tifosi: “Mi mancherete, sono impaziente di tornare”

Billy Gilmour ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi all’indomani dell’intervento per risolvere il problema della pubalgia che lo aveva messo ko nelle ultime partite. Su Instagram lo scozzese scrive: “L’inizio della strada verso la guarigione dopo un intervento chirurgico riuscito. Dopo un periodo di fastidio che spinge il dolore, abbiamo lavorato con specialisti per trovare il momento giusto per sottoporci alle cure e aiutarci a lasciarmi alle spalle questo problema. Mi mancheranno i matchdays e i tifosi da metà campo per un po’, ma sono già impaziente di tornare in campo e concentrarmi sul viaggio che mi aspetta. A presto a tutti. Continua a sorridere, Billy G“.

Ecco il post dello scozzese: