Longhi: “Il Napoli ha strameritato la vittoria, nonostante il rigore”

Il giornalista Bruno Longhi ha detto la sua sul suo profilo X riguardo la vittoria di ieri del Napoli in casa contro l’Inter per 3-1. Secondo Longhi, il rigore assegnato ai padroni di casa nel primo tempo ha incanalato la partita in una direzione diversa da quanto si poteva percepire nella prima mezz’ora: tuttavia, per lui, la vittoria del Napoli meritata, visto che è riuscita a sfruttare le amnesie in difesa dell’Inter. Longhi ha elogiato in particolare Anguissa, considerato incontenibile dall’ex telecronista Mediaset.