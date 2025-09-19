SOCIAL – Le scuse di Di Lorenzo: “Mi prendo la responsabilità”

Ieri sera il Napoli ha esordito in Champions League con una sconfitta per 2-0 in trasferta contro il Man City. A condizionare la gara, il cartellino rosso ricevuto dal capitano della squadra Partenopea, Giovanni Di Lorenzo, dopo 21 minuti di gioco per un fallo da ultimo uomo su Haaland. Il terzino classe 93 si è scusato sul suo profilo Instagram, ecco le sue parole: “Da capitano mi prendo la responsabilità, mi dispiace aver complicato il nostro ritorno in Champions League!! Orgoglioso dei miei compagni che hanno lottato fino all’ultimo minuto!! Abbiamo altre 7 partite dove sono sicuro che dimostreremo il nostro valore! Forza Napoli“.