SOCIAL – Beukema: “Momento giusto per una nuova sfida, grazie speciale ai tifosi”

Dopo l’ufficialità del suo passaggio al Napoli, Sam Beukema, neo difensore azzurro azzurro ha voluto salutare il Bologna nelle storie sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole:

“Cari rossoblù,

prima di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera, sento il dovere di rivolgervi qualche parola. lasciarsi non è mai semplice, ma credo sia il momento giusto per affrontare una nuova sfida che possa farmi crescere ulteriormente come calciatore e come persona.

ringrazio il Bologna FC per permettermi di fare questo passo in un momento determinante della mia carriera.

negli ultimi due anni ho vissuto uno dei periodi più belli, non solo della mia carriera ma anche della mia vita.

a voi tifosi va un grazie speciale: siete stati parte di questo sogno, avete reso indimenticabile ogni momento e il vostro sostegno mi ha spinto a dare sempre il massimo.

Desidero ringraziare di cuore tutti i compagni di squadra, gli allenatori – mister Motta prima e mister Italiano poi – e tutto lo staff tecnico per il supporto, la fiducia e gli insegnamenti ricevuti. un grazie sincero va anche a tutti i professionisti che lavorano ogni giorno dietro le quinte: fisioterapisti, magazzinieri, cuochi. grazie mille per la vostra disponibilità e professionalità.

Un ringraziamento speciale va anche alla dirigenza del bologna, al presidente Joey saputo, all’amministratore delegato Claudio Fenucci, al direttore sportivo marco di vaio e al direttore dell’area tecnica Giovanni Sartori e a tutta la società per aver creduto in me sin dal primo giorno, e per avermi dato l’opportunità di crescere in un ambiente come Bologna.

Come ho spesso ripetuto nel corso della stagione, in modo sentito e sincero, vivere e rappresentare i valori e colori di Bologna per me e stato un onore. oggi sento di dover cogliere un’opportunità importante per la mia carriera e spero che possiate comprendere questa scelta.

porterò sempre con me l’affetto e i ricordi di questi anni. sono certo che questo club continuerà a ottenere successi in campo e a farvi sentire orgogliosi. un grande in bocca al lupo a tutti i miei compagni, all’allenatore, ai dirigenti e a tutti coloro che fanno parte di questa grande famiglia per la prossima stagione.

con gratitudine”.