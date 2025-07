Primo giorno di allenamento del nuovo acquisto Kevin De Bruyne. Il belga ha svolto questa mattina i test fisici di inizio stagione a Castel Volturno. La Lega Serie A ha pubblicato su Instagram i primi scatti in maglia azzurra del calciatore, celebrandolo così: “THE KING IS HERE”. Domani è previsto il primo allenamento congiunto con la squadra prima della partenza per Dimaro fissata per giovedì.

Il post Instagram: