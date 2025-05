Giovanni Simeone è ancora euforico per la vittoria del secondo Scudetto con la maglia del Napoli. Il Cholito ha postato un video dei festeggiamenti del tricolare su Instagram con un bellissimo messaggio: “Questa squadra, questa città, questo popolo sono spettacolari. Non ho parole per esprimere quello che ho vissuto in questi ultimi giorni… Semplicemente Forza Napoli Sempre”.

Ecco il video: