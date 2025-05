Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha postato una storia sul suo profilo Instagram insieme a Scott McTominay.

L’attaccante belga ha scritto: “You know the deal…“. Semplice scommessa tra di loro sulla stagione appena terminata oppure è un indizio su Kevin De Bruyne? Visto che l’ormai ex City è molto vicino al club di De Laurentiis.