Social – Lo sfogo del personal trainer del Napoli Ancora: “Tanta invidia e cattiveria per sminuire il nostro lavoro. A questi ‘pseudo-personaggi dico questo”

Tiberio Ancora, personal trainer della SSC Napoli, ha pubblicato su Instagram un messaggio di sfogo verso chi cerca di sminuire il lavoro del Napoli: “Siamo giunti al termine di questa stagione calcistica e venerdì ci auguriamo di chiudere in bellezza questo splendido campionato con il Napoli Calcio. Ma una riflessione mi porta a valutare e analizzare di quanta invidia e cattiveria si sia manifestata per sminuire il lavoro di società, staff, squadra, cercando di creare un ambiente di lavoro difficile e ostile, ma ciononostante siamo andati avanti con determinazione, forza e coraggio. Vorrei ricordare a tutti questi ‘pseudo-personaggi’ che il successo e il talento di altri non devono essere oggetto di critica e invidia, ma di ammirazione e rispetto. Imparate a vivere caproni e ignoranti se volete migliorare e non rimanere dei mediocri per il resto della vostra vita. Tiberio Ancora Personal Trainer Napoli Calcio”.