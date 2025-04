Rafa Marin, difensore del Napoli, sotto ad un post sul suo profilo Instagram ha esultato per la vittoria di ieri ai danni dell’Empoli per 3–0. Lo spagnolo, è subentrato per sostituire Juan Jesus, uscito infortunato dal campo. Queste le parole dell’ex Real:

“Vittoria di squadra continuiamo a lottare forte”.