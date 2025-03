Alvino sul campionato: “Parlate tanto di disparità, noi ne abbiamo costruito la nostra forza”

Carlo Alvino, giornalista tifoso azzurro, ha scritto un post sui social in merito al discorso ‘disparità’ del nostro campionato: “L’auspicio, non nostro sia ben chiaro, è che fra qualche settimana il campionato da “dispari” possa tramutarsi in “pari”. In quella parità che da sempre chiediamo a gran voce, noi che ahinoi della disparità ne abbiamo fatto una consuetudine. Un diverso potere economico politico e culturale di certe latitudini è disparità, il pregiudizio è disparità, un territorio a forte rischio vulcanico e tellurico è disparità, ma è evidente che non è questa la disparità a cui fanno riferimento certe menti labili. Eppure di queste disparità Napoli ne ha tratto resilienza, forza e coraggio, alla faccia di disertori di diritti e doveri, noi l’abbiamo accettata come sfida quotidiana uscendone vincitori come la nostra storia certifica, abbiamo imparato a vincere nella disparità da millenni e sappiamo che dà una gioia incontenibile. Ps arriva la parità arriva tranquilli”.