SOCIAL – Mazzocchi: “Sfida del dare tutto e non risparmiare nulla, avanti Napoli”

Pasquale Mazzocchi, terzino ed esterno del Napoli, dopo la gara vinta a Bergamo contro l’Atalanta, ha scritto un bellissimo messaggio sul suo profilo Instagram. Ecco le sue parole:

“La sfida del dare tutto e non risparmiare nulla, per noi, per la società, per una città intera che anche quando sulla carta non c’è, in realtà è sempre la prima ad esserci, pronta a battagliare insieme a noi, finchè la partita è davvero vinta del dimostrare cosa significa grinta, del continuare a giocare quando gli altri si ritirano, del continuare a giocare senza rinunciare. Avanti NAPOLI”.