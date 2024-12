La SSC Napoli sul proprio profilo Instagram ufficiale, ha pubblicato un video che ritrae l’autore del goal vittoria Jack Raspadori. L’attaccante azzurro, ha speso due parole per i tifosi azzurri, ecco le sue dichiarazioni:

“Ci tenevo a fare questo video per i tifosi del Napoli, oggi siete stati fantastici e per me è stata una grandissima emozione ritornare al gol e portare questi 3 punti a casa che servivano tanto. Un grande abbraccio a tutti e Sempre Forza Napoli”.