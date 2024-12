Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, sui propri social ha esultato dopo la gara vinta contro il Venezia per 1-0. Queste le sue parole:

“La prima parte del 2024 è stata complicata per tutti noi, ma chiudiamo l’anno con una bella vittoria dopo aver riportato il Napoli in alto in classifica. Buon anno a tutti e forza Napoli sempre”.