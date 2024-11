Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, quest’oggi è stato a Coverciano per svolgere una lezione per il corso UEFA Pro. A questa lezione erano presenti due ex calciatori azzurri: Gokhan Inler e Marek Hamsik.

Lo spagnolo ha scattato una foto con tutti e sul suo profilo Instagram ha scritto: “Ho preso parte come ospite per un talk con Paco a Coverciano, Firenze, per il corso UEFA Pro insieme ad alcuni buoni amici. Forza Napoli!”.