Alvino si sfoga su X: “Il viaggio del Napoli è ancora lungo ed entusiasmante!”

Carlo Alvino, giornalista, sul suo profilo X ufficiale ha scritto un messaggio riguardo la sconfitta di quest’oggi del Napoli contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

“La sconfitta del Napoli è terapeutica, è servita, infatti, a riportare il sorriso in numerosi salotti televisivi, a ridare fiato a vecchi e giovani tromboni “depositari della verità” e a far rianimare qualche leone da tastiera. Vedere gli azzurri solitari in alto in classifica ha provocato per settimane un’acidità di stomaco difficilmente curabile. Comunque, anche se a qualcuno può sembrare strano, nessun dramma in casa Napoli per questa meritata sconfitta. Presidente, allenatore e squadra sanno che l’obiettivo è il ritorno nell’Europa che conta, dopo il disastro dello scorso anno. Ed è stucchevole la cantilena che 8/11 sono quelli dello scudetto, due anni nel calcio sono una vita. Un obiettivo dichiarato da tutti ad inizio stagione, perché piaccia o no il Napoli è un manifesto di chiarezza! Il viaggio è lungo e resta entusiasmante!”.