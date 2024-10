Billy Gilmour centrocampista del Napoli, ha fatto il suo debutto in Serie A dal primo minuto, contro l’Empoli. Lo scozzese ha sostituito l’infortunato Lobotka, 90′ minuti in campo per lui, dove ha offerto una prova sufficiente.

Queste le sue parole sotto il suo post sul suo profilo Instagram:

“In fermento per il mio debutto completo in Serie A e per i 3 punti raccolti, devo continuare su questo slancio”.