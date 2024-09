Giovanni Simeone attaccante del Napoli, tramite il suo profilo Instagram, ha pubblicato un post riguardo la gara vinta ieri sera contro il Parma per 2-1. Il Cholito è entrato negli ultimi minuti di gara per tentare il tutto per tutto, poi riuscito grazie ad Anguissa.

Queste le parole del 18 azzurro: “Napoli allo stato puro!”