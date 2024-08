Il Napoli dopo la sconfitta all’esordio contro il Verona per 3-0, tramite il proprio profilo Instagram ha voluto mandare un messaggio ai propri tifosi azzurri. Un messaggio di sostegno e anche un messaggio per chiedere scusa per la brutta figura. Ecco le parole del club:

“Stasera non siamo stati all’altezza del vostro supporto, torneremo a lottare con voi al nostro fianco. Ci vediamo domenica al Maradona!”.