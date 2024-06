Napoli, il saluto di Idasiak: “Anni meravigliosi, il Napoli mi resterà nel cuore”

Il Napoli quest’oggi sul proprio sito ufficiale, ha diramato un comunicato dove annunciava l’addio di alcuni calciatori come: Zielinski, Dendoncker, Gollini, Traorè e infine Idasiak. Proprio quest’ultimo, il giovane portiere polacco, dopo 6 anni lascia il club azzurro.

Tramite il suo profilo Instagram, il polacco ha voluto lasciare un messaggio d’addio. Queste le sue parole:

“Cara SSC Napoli, dopo 6 anni insieme è arrivato il momento difficile, quello di dire addio. Sono stati anni meravigliosi, pieni di ricordi che rimarranno con me per sempre.

Grazie a tutte le persone coinvolte nel settore giovanile, alla prima squadra, ai tifosi, ai compagni di squadra e a tutti coloro che ho incontrato lungo il percorso a Napoli. Sono grato per la calorosa accoglienza, la pazienza, la fiducia e tante belle parole.

Sono arrivato qui da ragazzo e me ne vado da uomo, non dimenticherò mai quello che Napoli ha fatto per me e quanto bene ha portato nella mia vita. E’ tempo di nuove sfide, ma il Napoli resterà sempre nel mio cuore…

Vi voglio bene e Forza Napoli Sempre!”.