De Laurentiis: “Casini grande professionista, complimenti per la nomina di rettore dell’IMT di Lucca”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sul suo account X ufficiale ha scritto un tweet di congratulazioni verso Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A per la nomina di rettore presso la scuola IMT di Lucca. Queste le sue parole:

“Lorenzo Casini è un grande Professionista, un uomo di spessore che ho il privilegio di conoscere da molti anni. Non mi meraviglia la sua nuova nomina a Rettore della Scuola Alti Studi IMT di Lucca per il prossimo triennio. Casini è un uomo che coniuga il talento sia in ambito professionale che accademico. Un Professionista, un Professore che impone con garbo e grazia una autorevolezza quasi di altri tempi. Congratulazioni Lorenzo, questo sarà solo uno dei tanti ulteriori riconoscimenti che ti verranno attribuiti in futuro”.