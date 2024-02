E’ tornato Victor Osimhen. Tra infortuni e Coppa d’Africa era più di un mese che il nigeriano non si vedeva in campo con il Napoli ed è tornato alla sua maniera. Goal decisivo al 75′ che ha regalato il pareggio agli azzurri e una speranza in più per il ritorno. Puntuale è arrivato il messaggio “polemico” del suo procuratore Calenda su X: “Loro parlano, tu segni! Come al solito“.

