Paolo Del Genio, giornalista tifoso del Napoli, ha scritto un post su Instagram in cui ha parlato di Meret e ha chiarito il suo pensiero a riguardo: “Lasciate perdere il voto e i titoli. Sarò più chiaro così capiscono tutti, farei giocare Gollini e poi a gennaio prenderei un altro portiere. Bravo non bravo, uscite non uscite, il.punto è che adesso mancano i presupposti per una serena permanenza in azzurro di Meret. Così avete capito, ci vuole il cucchiaino a volte”.