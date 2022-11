Il Napoli su Twitter: “Dolore per le vittime di Ischia, vicini alle famiglie e alla popolazione”

Il maltempo di questi giorni in Italia e soprattutto in Campania non dà tregua, e anche Ischia è stata colpita da un fortissimo temporale. Nella zona di Casamicciola ad Ischia c’è stata un frana fortissima che ha causato una morte e anche una decina di feriti. Anche il Napoli ha voluto far sentire la propria vicinanza al popolo ischitano con un post sui social. La società partenopea si è detta vicina alla popolazione e alle famiglie delle vittime. Questo il post su Twitter:

“Commozione e dolore per la tragedia di Ischia. Siamo vicini alla popolazione e alle famiglie delle vittime e dei dispersi“.