Aspettando Napoli! Navas e la rimpatriata con Modric e Sergio Ramos!

Dopo una settimana di mercato infuocata del Napoli, l’unico nodo che resta da sciogliere è il portiere. Keylor Navas resta in pole position ma Meret non vuole mollare la titolarità. Per il costaricano, questi non sono giorni semplici: il suo futuro è in bilico tra Parigi e Napoli e di certezze ce ne sono poche.

Per questo motivo, con l’intento di rilassarsi e di staccare la spina, il classe ’86 ha trascorso una serata con Luka Modric e Sergio Ramos. I tre sono stati compagni di squadra per tanti anni al Real Madrid, un Real che vincente è dir poco! Il difensore spagnolo gioca ancora con Navas, dopo aver fatto il suo stesso viaggio dal Real Madrid al PSG. Il croato è invece rimasto in blanco dove è ormai diventato un pilastro del club di Ancelotti.