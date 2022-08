Dires Mertens e il Napoli si sono separati ormai da un paio di settimane definitivamente. Da parte del Napoli era già arrivato l’addio, attraverso i canali social. Dopo la scadenza del contratto, il 30 giugno, Ciro Mertens era rimasto svincolato, c’erano alcuni scenari che potessero rimettere sulla stessa strada il Napoli ed il belga. Oggi è arrivata la conferma anche dal calciatore. Dries Mertens ha pubblicato un video in cui salutava i tifosi. Si nota la presenza del figlio Ciro, che fa da intermediario tra la città e l’ex Psv. Dries, lo ha promesso, non è un addio ma solo un arrivederci. Ritornerà nella dirigenza in futuro come dirigente? Chi lo sa, lo vedremo in futuro. Ecco il video che sta facendo il giro del web:

Non è un addio, è un arrivederci 💙 pic.twitter.com/osnXUaLBQr — Dries Mertens (@dries_mertens14) August 3, 2022