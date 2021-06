La storia tra Ancelotti e Napoli non è stata delle migliori. Ancora oggi si porta dietro molti strascichi e ha diviso in due la tifoseria. Da un lato c’è chi gli addossa tutte le colpe di quella disfatta mentre c’è anche chi si schiera dalla sua parte. E proprio il giornalista Peppe Iannicelli ha detto la sua in merito su Twitter: “Se De Laurentiis avesse epurato i rivoltosi e tenuto Ancelotti, forse oggi il Napoli festeggerebbe il terzo scudetto. Di sicuro sarebbe in Champions”.

