FOTO – La SSC Napoli prepara a Castel Volturno il match col Crotone: due azzurri tornano a disposizione!

Con la sosta per le nazionali e tanti azzurri in giro per il mondo, i pochi rimasti a Castel Volturno preparano il match di sabato prossimo contro il Crotone. Match da non sottovalutare soprattutto in ottica Champions League! La lotta per il quarto posto è più che agguerrita e tutti i punti guadagnati risulteranno preziosissimi a fine stagione. Sono tornati ad allenarsi a parte anche Lobotka e Petagna che sembrano aver smaltito i rispettivi infortuni.

La SSC Napoli, sul proprio profilo instagram, ha pubblicato alcune foto dell’allenamento mattutino. Di seguito gli scatti in questione: