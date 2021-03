Giovanni Di Lorenzo è tra i convocati del tecnico azzurro Roberto Mancini che lo utilizzerà in vista delle partite di qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Un’altra convocazione in azzurro per il talento di Ghivizzano, che, dopo un avvio di stagione non semplice con la maglia del Napoli, sta tornando ai suoi alti livelli.

