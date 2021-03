FOTO – Lorenzo Insigne presente nel nuovo album Panini riguardo le Nazionali: i dettagli

“La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e Panini annunciano la firma di un accordo strategico pluriennale che vede l’azienda modenese diventare ‘Stickers & Cards Partner delle Nazionali Italiane di Calcio’ fino al 2030. L’annuncio di questo accordo avviene contemporaneamente al lancio in edicola di “UEFA EURO 2020™ Adrenalyn XL 2021 Kick Off”, la nuovissima collezione di card sulle 24 Nazionali che si contenderanno il trofeo europeo a partire dall’11 giugno prossimo, dopo il rinvio dello scorso anno per la pandemia”. Così si legge dal sito ufficiale della FIGC per annunciare questa novità che vede coinvolto anche Lorenzo Insigne. “Entrambe le iniziative sono state presentate oggi in una conferenza stampa presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano da Gabriele Gravina, presidente della FIGC, e da Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini, alla presenza di Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC). La raccolta di card, realizzata su licenza ufficiale UEFA, è completamente nuova ed è composta da 405 card di alta qualità, con nuove immagini, nuove divise e tutte le squadre aggiornate con i giocatori di ogni Nazionale qualificata. Il raccoglitore a tasche trasparenti presenta in copertina alcuni grandi campioni del torneo, a partire dall’azzurro Marco Verratti insieme a Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Timo Werner, Antoine Griezmann, e Sergio Ramos”.

“La collezione “UEFA EURO 2020™ Adrenalyn XL 2021 Kick Off” è già in vendita in tutte le edicole e sul sito Panini.it. La bustina con 8 card costa 2 euro. Il Mega Starter Pack costa 9,90 euro e contiene il raccoglitore, il tabellone di gioco, la guida ufficiale, il poster con la checklist, 4 bustine e 2 card “Limited Edition”.