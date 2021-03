Chiariello su Ronaldo: “Fallimento per la Juve! Buono solo per il merchandising”

Il giornalista di Canale 21 Umberto Chiariello ha affidato a Twitter il suo pensiero circa l’eliminazione della Juventus dalla Champions League e ha scritto: “Ora si può trarre un bilancio: prendere Cristiano Ronaldo è stato un fallimento per la Juventus. Un disastro economico e sportivo: per vincere due scudetti, bastava già Gonalo Higuain. È stata più utile la Juve a CR7 che lui per la Juve: il merchandising non ha ripagato e la Champions non è arrivata. Qualcuno sostiene che si paga da solo? Si vede chi la pensa così non legge i bilanci juventini, altrimenti non direbbe questa cosa. È stata una mazzata terribile per i conti bianconeri l’ingaggio di CR7. Quindi Aurelio De Laurentiis fa veramente miracoli di gestione sportiva e finanziaria? Finalmente qualcuno l’ha capito”.

