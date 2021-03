Ziliani: “Come mai Orsato non arbitra l’Inter dopo i vari errori e Mazzoleni è al VAR col Napoli?”

Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato su Twitter il match disputatosi Mapei Stadium tra Sassuolo e Napoli e che ha visto le due squadre pareggiare all’ultimo: “La cosa buffa del calcio col verme made in Italy è che Orsato combina quel che combina in Inter-Juve e non incrocia più il suo cammino con la vittima (l’Inter) mentre Mazzoleni, dopo gli scempi in Juve-Napoli, è in sala VAR col Napoli come nulla fosse successo. Sassuolo-Napoli, gol di Di Lorenzo su cross di Insigne. Mazzoleni in sala Var sta controllando se il codice fiscale di Di Lorenzo sia corretto. Rivisto solo ora (10′ dopo come nella migliore tradizione sia Sky che DAZN), il rigore su Politano commesso subito dopo il 2-2 era grande come una casa. Naturalmente, VAR muto. Caro @ATrentalange, domani ci metta la faccia lei e spieghi Sassuolo-Napoli e Juve-Spezia, grazie. Un gioiello di gol annullato in modo barbaro, un rigore netto subito rimosso ma alla fine (minuto 88) Marini e Mazzoleni hanno dovuto arrendersi: rigore per il Napoli, Insigne passa all’incasso e ritira la refurtiva rubata. Imperdonabile ingenuità finale del Napoli, giusto rigore per il Sassuolo e 3-3 all’ultimo tuffo. Resta il disgusto per direzione in campo e in sala VAR. Inaccettabile”.

