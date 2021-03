Il giornalista Massimo Caputi ha commentato su Twitter il match disputatosi Mapei Stadium tra Sassuolo e Napoli e che ha visto le due squadre pareggiare all’ultimo: “Gara emozionante, dal finale folle come i falli da rigori commessi. Il Sassuolo vicino al 3-1 subisce il pari, il Napoli ha la vittoria in tasca e la butta negli ultimi secondi. Il peccato più grande lo commette però il Napoli che aveva la vittoria in tasca“.

