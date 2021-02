Alvino: “Ai tanti Mou e Guardiola: se non segni l’importante è non farli segnare!”

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato sul suo profilo Twitter il match disputatosi al Maradona tra Napoli e Atalanta: “Ai tanti Ferguson, Mourinho, Guardiola e frequentatori abituali di Coverciano, che sono apparsi stasera e che auspicano l’esonero di Gattuso dopo una prova certamente non esaltante degli azzurri ma tiene aperta la porta della qualificazione, voglio solo ricordare che in una doppia sfida, con la prima in casa, vale la regola che se non segni l’importante è non farli segnare. Ma forse è troppo difficile pensare che c’è ancora un’altra partita”.

https://twitter.com/carloalvino/status/1357085045937344513?s=21