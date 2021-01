Chiariello contro Pedullà: “Non ti arrabbiare se Di Marzio è più bravo”

Non si placano i dissapori tra Umberto Chiariello e Alfredo Pedullà. Così il giornalista di Canale 21, ha risposto ad un articolo dell’esperto di mercato di Sportitalia su Twitter: “Mi dichiaro soddisfatto e non replicherò più. Però sono deluso: mi aspettavo argomenti più solidi. Se siamo ancora a Cavani… PS: ti riconosco lo scoop su Sarri, altrimenti non ci dormi la notte, va bene così? A me non frega ‘na beata minchia (cit.Cetto). Ed aggiungo: so da me che le notizie di mercato sono sempre a rischio.

Come per Sokratis, Koulibaly al City e tante altre.

Mica è colpa tua se li annunci e poi saltano.

La notizia c’era.

Auguro un buon lavoro.

Ma stai calmino però.

E non ti arrabbiare se Di Marzio è più bravo…”.

A me non frega ‘na beata minchia (cit.Cetto). https://t.co/1nuaBhVxS1 — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) January 27, 2021