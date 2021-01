Dopo aver smentito ogni voce riguardo la permanenza di Gattuso a Napoli da parte di un tweet della società azzurra, il giornalista Umberto Chiariello ha scritto sul suo profilo: “E cosa vi sto dicendo insistentemente? De Laurentiis non lo vuole mandare via se non costretto. E per ora non lo è. Il resto sono chiacchiere. Ma il contratto resta congelato”.

— Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) January 27, 2021