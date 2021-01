Amir Rrahmani ha commentato con un “Avanti così!” sui social la vittoria del Napoli in Coppa Italia contro l’Empoli per 3-2. Il difensore ex Verona, dopo la brutta prova contro l’Udinese, ha giocato la sua seconda gara da titolare in maglia azzurra, ed è andata decisamente meglio (clicca qui per leggere le sue parole post match).