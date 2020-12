L’anno più difficile di tutti i tempi sta per volgere al termine. È stato un periodo complicato anche sui campi di gioco ma nessuno ha mollato, hanno giocato contro mille avversità per dimostrare il tutto per tutto ai propri tifosi. Ed è con dei video delle migliori azioni di quest’anno che la società del Napoli ha deciso di celebrare e abbandonare il 2020. Dopo una prima carrellata di goal nella prima parte della rubrica, ecco il video del Volume 2:

Best goals of the year – vol.2



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/sPkzowjQ7k — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 30, 2020