Chiariello: “Giustizia fatta in attesa di Perugia! Le bestemmie di Buffon valgono una giornata?”

È arrivata oggi la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che ha totalmente ribaltato il risultato dell’ultima udienza circa il punto di penalizzazione e la sconfitta a tavolino per 3-0 del Napoli contro la Juventus. Anche il giornalista Umberto Chiariello ha celebrato la vittoria su Twitter dicendo: “Giustizia è fatta. Aspettando Perugia… Una precunda, por favor (me lo danno il B2 in spagnolo se parlo così?). “Vai a cacare” vale una giornata. Ed il bestemmione di Bidone-al-posto-del-cuore quanto vale?”.

