Bellinazzo: “Prima di oggi solo decisioni disastrose per Juve-Napoli!”

È arrivata oggi la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che ha totalmente ribaltato il risultato dell’ultima udienza circa il punto di penalizzazione e la sconfitta a tavolino per 3-0 del Napoli contro la Juventus. Anche il giornalista Marco Bellinazzo ha commentato il fatto su Twitter dicendo: “Questo scrivevo tempo fa sul pasticcio #JuveNapoli e sulle decisioni della giustizia federale. La decisione del Collegio di garanzia del Coni mi sembra più coerente. Ciò nondimeno evidenzia un vulnus nell’ordinamento che rischia di creare iniquità nella gestione di casi analoghi”.

Queste le parole di Bellinazzo nel periodo antecedente all’ultima sentenza: “Il giudice sportivo non disconosce il potere delle ASL. E se la ASL vieta di giocare e di partire, i destinatari devono attenersi a quell’ordine, anche se giungesse un minuto prima del match. Se il Napoli si fosse rifiutato volontariamente, avrebbe meritato lo 0-3 a tavolino. Ma così non è stato. Il Napoli non è sceso in campo per cause di forza maggiore dovuta alla prescrizione di un’Autorità impartita sabato e chiarita (non data ex novo) domenica. Questo fatto non può essere ignorato giuridicamente. Il match andrebbe ripristinato in calendario”.