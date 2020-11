Notizia che sconvolge tutto il mondo, non solo quello del calcio. Diego Armando Maradona non c’è più e sono tanti i messaggi che sono stati rivolti a lui nell’ultima ora. La Società Sportiva Calcio Napoli ha oscurato il logo nell’immagine del profilo su tutti i social in segno di lutto e sulla sua pagina Instagram ha continuato a pubblicare immagini delle emozioni dei tifosi e non solo.

È apparso anche un video tributo per il grande Dio del calcio.

IL VIDEO: