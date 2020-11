Napoli non si ferma neanche con il coprifuoco. Ancora tante le persone in strada per rendere omaggio al grande Diego Armando Maradona. Possiamo vedere ciò che sta succedendo nella città di Napoli in un video pubblicato da Armando Izzo su Facebook dove scrive anche: “Casa mia!”.

