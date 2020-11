Foto – Petagna: “Ho indossato questa maglia pensando a te Diego, sei unico”

Tutti piangono per la morte di Diego Armando Maradona. Purtroppo il Dio del calcio ci ha lasciati quest’oggi e nessuno era pronto ad affrontare una notizia simile. Sono tanti i messaggi che sono stati rivolti a lui nell’ultima ora e anche il calciatore azzurro Andrea Petagnaha dedicato delle parole al Dio del calcio e su Instagram scrive: “La prima volta che si indossa questa maglia, il pensiero non puó che andare a te e a quello che hai rappresentato. Sei stato passione, ispirazione e talento unico. Buon viaggio Dio del calcio riposa in pace”.