SOCIAL – De Nicola: “Diego sorride e questo ci fa ben sperare, situazione delicata per lui”

L’ex medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola, non ha mai tralasciato le questioni legate al Napoli ed infatti, poco fa, ha pubblicato un post su Instagram dedicato a Diego Armando Maradona: “Il primo scatto di Diego Armando Maradona dopo l’operazione alla testa, lo mostra apparentemente sorridente. Un sorriso che trasmette speranza e dà la forza di credere in un domani sereno per Diego. Accanto a lui, Leopoldo Luque, il suo medico personale, che ha seguito da vicino l’evoluzione delle sue condizioni di salute. Dopo questa prima fase così difficile, lasciata la struttura, per Diego parte una seconda fase, quella riabilitativa, altrettanto delicata. Il tempo, gli affetti e la tranquillità di cui necessita, saranno gli alleati maggiori per restituirgli ciò di cui realmente ha bisogno. Avanti, Diego.”