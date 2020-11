Un mese di assenza a causa della positività al covid, poi il ritorno in campo e la voglia di dare il 100% alla squadra e metterci tutto se stesso. Eljif Elmas oggi è stato in conferenza stampa con Gattuso in vista del match di Europa League contro il Rijeka e ha da poco pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto con la didascalia: “Pronto per domani”.