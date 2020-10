Napoli, tutta la gioia di Osimhen dopo la vittoria sull’Atalanta

Victor Osimhen è finalmente riuscito a realizzare il primo gol con il Napoli. Nella pesante vittoria ai danni dell’Atalanta, il nigeriano ha siglato la rete del 4-0. Il suo commento su twitter è di stampo religioso: “Ho realizzato tutto quello che pensavo fosse impossibile per me grazie a Dio. Ora è tempo per alcuni obiettivi e desideri illimitati. Dio è il più grande, adesso andiamo avanti”.

Having accomplish all I thought was impossible for me through GOD,now I know better,time for some limitless goals and desire.GOD is the greatest🙏🏽we move✊🏽#endpolicebrutality #forzanapolisempre💙⚽️ pic.twitter.com/45NSvy6G0k