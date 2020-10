Era finito del dimenticatoio. Vicino alla cessione fino agli ultimi minuti di calciomercato, ma quando Gennaro Gattuso ha chiamato in causa Kevin Malcuit, il terzino francese si è sempre fatto trovare pronto. Come in questo caso, quando è subentrato al ’75 contro l’Atalanta al posto di Bakayoko. Il laterale basso di difesa, impiegato oggi da esterno di centrocampo a destra in una linea a quattro, ha esultato sui social: “Grande vittoria!”.